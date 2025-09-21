El Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 presentado por el Gobierno nacional incorpora un capítulo clave para millones de adultos mayores: un aumento adicional del 5% en las jubilaciones a partir de enero del próximo año.

Desde abril de 2024, los haberes previsionales se actualizan de manera automática en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), mecanismo que seguirá vigente. Sin embargo, la novedad es que los jubilados recibirán un extra sobre esa base, lo que representa un alivio en un contexto de alta inflación.

En diálogo con este medio, el abogado previsional Juan Pablo Mattar analizó la medida y puso el foco en la modalidad de aplicación:

“Lo bueno sería que adicione el 5% en enero 2026 de una sola vez y no lo haga escalonado, como por ejemplo un 1% en enero, un 2% en febrero y así”.

Mattar recordó que “el 80% de nuestros jubilados gana la mínima”, por lo que consideró fundamental que el incremento tenga impacto inmediato:

“Hay que hacer el esfuerzo para que los jubilados puedan vivir bien”.

La propuesta del Ejecutivo ahora deberá ser discutida en el Congreso de la Nación, donde se espera un debate intenso sobre el destino de los recursos y el equilibrio fiscal frente a la necesidad de reforzar el poder adquisitivo de uno de los sectores más vulnerables del país.