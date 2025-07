Cada vez más son los niños que reciben su primer celular a temprana edad. Sin embargo, los padres, o quienes hacen no miden, o en su defecto, no conocen las consecuencias que puede tener este aparato en la salud emocional y mental de un menor. Esto fue advertido recientemente por una investigación que publicaron en la revista Journal of Human Development and Capabilities.

La investigación fue generada mediante el análisis de datos de casi dos millones de personas en 163 países, aunque lo que mas sorprendió fue la conclusión que obtuvieron, es decir que mientras mas pronta es la adquisición de un teléfono, son peores los indicadores de salud mental en la juventud y adultez joven. La conclusión es clara: cuanto menor es la edad de adquisición del teléfono, peores son los indicadores de salud mental en la adultez joven.

De esta manera, indicaron que entre los efectos de la temprana adquisición incluyen pensamientos suicidas, desapego de la realidad, baja autoestima y dificultades para regular las emociones, con una incidencia aún mayor en niñas. Este estudio indica que el factor base es la exposición precoz a redes sociales, el ciberacoso, la interrupción del sueño y la debilitación del vínculo familiar.

Tara Thiagarajan, quien dirigió el estudio sostuvo que se necesita una “acción urgente para limitar el acceso de los menores de 13 años a los smartphones”. De esta manera, en su trabajo propuso regular el acceso digital infantil como se hace con sustancias como el alcohol o el tabaco.

Sin embargo, el profesor Pete Etchells (Universidad de Bath Spa) cuestionó la metodología y advirtió que los resultados podrían carecer de validez clínica. Chris Ferguson (Universidad Stetson) calificó la investigación como “rudimentaria” y alertó sobre la fiabilidad de las encuestas autoinformadas.

Si bien hay criticas también hay investigaciones que respaldan, tal como la publicada en JAMA Pediatrics, la cual siguió durante cuatro años a más de 4.000 adolescentes de EE.UU.: quienes mostraban un uso más compulsivo del celular y redes sociales también evidenciaban mayores tasas de depresión, autolesiones e impulsividad.

Los especialistas de diferentes área del conocimiento, aluden a que la franja de mayor riesgo se encuentra entre los 11 y 14 años, momento de alta sensibilidad neurológica y emocional. Andrea Abadi, psiquiatra infantojuvenil, concluyó: “La constante conexión online interfiere con el desarrollo emocional. No les estamos enseñando a manejar la frustración”.