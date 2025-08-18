¿Cuándo se podrá pagar con débito y crédito el colectivo?
En San Juan, comenzaron a avanzar con la instalación de estos equipos en las unidades de la Red Tulum.
En la provincia de San Juan ya empezaron a instalar las nuevas validadoras en los colectivos. Esto tiene el objetivo de comenzar a darle la alternativa a los pasajeros para que no paguen solo con la SUBE. Según las autoridades, recién en septiembre terminarían con estas tareas.
Laura Palma, ministra de Gobierno, explicó en rueda de prensa cómo se está desarrollando este trabajo. En ese sentido, aclaró que recién cuando todas las unidades de la Red Tulum cuenten con este equipamiento harán el lanzamiento.
“Se tiene que colocar en todos los dispositivos para que esté definitivamente activo. Cuando se terminen de colocar en las 550 unidades, recién ahí va a estar operativo para poder pagar con cualquier método de pago, como tarjeta de crédito, de débito y hasta incluso un QR”, explicó.
Siguiendo en la misma línea, la funcionaria manifestó que el funcionamiento es el mismo que se utiliza con la ya conocida SUBE. Lo único que cambia es que el pasajero podrá abonar con su tarjeta de crédito y débito u optar incluso por utilizar una billetera virtual.
“Es igual que con la SUBE, pero con una tarjeta de débito o crédito; también se puede utilizar una billetera virtual. Se están cambiando las máquinas en algunas unidades, pero tienen que estar en todas para que empiece a estar operativo, así que calculamos que eso será en septiembre, así que vamos a estar informando”, sentenció.