Este 2025 estuvo marcado por dos importantes sorteos del IPV, donde se adjudicaron cientos de viviendas. Además, se les entregaron casas a aquellos que estaban a la espera de las llaves. En lo que va del 2025, el IPV ya entregó 744 viviendas, teniendo un restante de 695 casas. El ministro de Infraestructura contó que serán entregadas después de las elecciones, como así también informó cuántas casas planean entregar en el 2026.

En este 2025, ya se han entregado 744 viviendas en distintos puntos de San Juan. El dato a destacar es que hay otras 695 casas que todavía no han sido entregadas y el tiempo se hace cada vez más corto. En un contexto de elecciones, que serán el próximo 26 de octubre, Perea aseguró que “las casas restantes, que están divididas en 10 barrios, serán entregadas entre noviembre y diciembre”.

Además, el titular de Infraestructura adelantó cuántas casas podrían ser entregadas en el 2026. “Queremos llegar a entregar 1.600 viviendas que ya están adjudicadas”, especificó en la información brindada por el programa Mirá Quién Habla de Canal 13.