¿Cuánto cuesta tener un stand de comidas en la Fiesta del Sol?

En las últimas horas se dieron a conocer los precios para poder tener un stand gastronómico en la próxima Fiesta Nacional del Sol. Hay un total de cuatro alternativas que se acomodan a las distintas situaciones económicas de los sanjuaninos que estén interesados.

La información oficial indica que los valores que deberán desembolsar quienes se anoten variará según la categoría. Si son simples carros pancheros el monto será de $400.000, si se trata de un Food truck $800.000, si es puesto estándar serán $1.100.000 o, si el emprendedor necesite cocinar su producto a las llamas, se eleva a $1.400.000.

Condiciones de los Stands:

El terreno (lote) asignado a expositores solicitantes será según los metros que figuren en la planimetría propuesta. El lote asignado a expositores gastronómicos tendrá una estructura metálica techada y estructura de carpa. Para el caso de food truck, sólo se pondrá a disposición por el Equipo Técnico Predio Ferial San Juan del Bicentenario el terreno (lote) sin panelería provisoria en ninguno de sus límites.

El terreno (lote) asignado a expositores con acuerdo comercial será de las dimensiones pautadas en acuerdo con el Equipo Técnico Predio Ferial San Juan del Bicentenario y no contiene cierre ni estructuras, siendo todo el contenido responsabilidad del expositor, salvo acuerdos específicos. No se provee panelería provisoria en ninguno de sus límites.

El terreno para ambos casos (solicitantes y acuerdo comercial) incluye:

Vigilancia de áreas comunes

Limpieza general sólo en áreas comunes

Iluminación general de áreas comunes

Asesoramiento y administración general

Credenciales e invitaciones en proporción al metraje

En todos los casos en que sea aplicable se realizará una bajada eléctrica según los amperes correspondientes al metraje del lote (monofásico) hasta el tablero eléctrico provisto por el expositor. Para stands de mayor tamaño la bajada será según los metros cuadrados (trifásico); superado esto se exigirá la utilización de grupos electrógenos. Cada expositor deberá disponer tablero en la bajada eléctrica y las protecciones correspondientes.