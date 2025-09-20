De a poco van llegando a San Juan las altas temperaturas y es fundamental que los aires acondicionados funcionen correctamente. Para ello, deben contar con un servís que, según contó al móvil de Canal 13, el técnico electrónico Marcelo Molina, en la actualidad, el piso del precio por este trabajo tiene un costo de $70.000.

Hay que tener en cuenta que el costo de los servís depende de las frigorías de cada equipo. La limpieza de un aire acondicionado de 2.500 watts oscila los $70 mil, siempre y cuando el técnico no deba de extraerlo para realizarle una limpieza interna. Lo común es que el profesional vea el equipo para diagnosticar si se precisa un desmontaje íntegro o puede lavarse y sopletearse en el lugar.

El servís cuenta con controlamiento de carga de gas, control de la tensión y la limpieza del equipo, ya sea simple o integra. Cuando el técnico controla la presión de gas, le avisa al cliente si le falta y cuántos kilos. Algunos profesionales cuentan con las herramientas y materiales para la carga y otros no.

Los cuidados de los aires deben hacerse cada 6 meses, por lo que dos veces al año, el técnico debe de revisar el aparato para realizarle limpieza y mantenimiento. Los trabajos de mantención son limpieza de la unidad interior y la unidad exterior, es decir, la parte del aparato que se ubica afuera de la vivienda.

El control de la carga de gas es importante. El técnico electrónico explicó que el refrigerante es muy importante, puesto que es el encargado de lubricar el motor. Esta parte del aparato debe contar con la presión justa para que pueda funcionar correctamente.

Molina detalló que en el mantenimiento interno desarman integramente la unidad y que incluso, en ciertos casos deben de desarmar el equipo, desmontarlo de la pared donde está ubicado, llevarlo para una limpieza profunda. "Algunos clientes prefieren que la limpieza profunda no se haga, y que solo saquemos las carcasas y tapas"

Esta operación implica la limpieza de la turbina que está ubicada en el evaporador. "Al estar sucia esta turbina, el equipo no larga el aire que debe largar. Las personas piensan que le está faltando gas al equipo, y por ahí es probable que esté sucia la turbina", precisó el profesional. Esta limpieza facilita que el aire salga más limpio y corra como corresponde por el ventilete.

La limpieza de los filtros es tarea fácil para cualquier persona. Es decir, que cualquier integrante de la familia puede subirse a una escalera firme, abrir la tapa con mucho cuidado y sacar ambos filtros, para luego limpiarlos, ya sea pasándole un cepillo blando buscando no romper la tela o lavando los filtros con detergente y agua, secarlo y recién ahí volver a colocarlos en el equipo. Molina recomendó siempre tener en cuenta que, a la hora de realizar esta simple operación, la persona baje la llave térmica o desenchufe el aire acondicionado, para evitar de este modo una electrocución.

Mira la nota completa aquí: