Con un acto oficial en Casa de Gobierno, se lanzó este miércoles el programa de Alfabetización Financiera "Cuentas Claras", una iniciativa destinada a dotar de herramientas económicas prácticas a alumnos y docentes de la provincia. El proyecto fue calificado por el gobernador Marcelo Orrego como "una apuesta significativa" para el futuro de San Juan.

El gobernador destacó que el programa no es una idea improvisada, sino que se gestó con anticipación. "Yo a este programa lo conocí cuando era diputado nacional", reveló, subrayando el valor estratégico de su implementación.

La secretaria de Educación, Mariela Lueje, confirmó que las escuelas de toda la provincia incorporarán el contenido de "Cuentas Claras" de manera formal.

Los primeros en capacitarse serán los docentes afines, como los de economía y finanzas. El programa está dirigido a alumnos de distintos niveles y modalidades:

Educación Secundaria (con orientación artística y técnica).

Capacitación Laboral.

Educación de Adultos.

Educación Superior.

Lueje resumió el espíritu de la iniciativa: "Son herramientas que necesitamos para la vida", marcando la importancia de que los jóvenes adquieran conocimientos esenciales para manejarse en el complejo mundo financiero.

Por su parte, Roberto Gutiérrez, ministro de Hacienda, cuyo discurso destacó en el acto, enfatizó que la política educativa es la base del desarrollo social y económico.

"Se hizo un esfuerzo enorme por implementar felizmente el boleto educativo gratuito. Además, entregamos computadoras para alumnos y docentes sanjuaninos. Eso es tener bien en claro a dónde tiene que ir dirigidas las políticas públicas, y acá entendemos que la educación es un motor del crecimiento de la sociedad y del crecimiento económico de una comunidad," afirmó el ministro.

Sobre el contenido específico de "Cuentas Claras", el Gutiérrez explicó que brindará herramientas concretas y prácticas para que los alumnos "tomen decisiones financieras que le permitan optimizar sus recursos". Aseguró que "la planificación financiera es la planificación de nuestros ingresos, nuestros gastos y qué necesitamos para nuestro futuro".

Detalló que las capacitaciones incluirán ejercicios prácticos que usarán hojas de cálculo y aplicaciones donde los estudiantes podrán ingresar y proyectar sus ingresos y gastos, simulando situaciones reales de gestión económica.