El conflicto laboral en torno a las empresas San Juan de los Olivos y Tío Yamil, ambas vinculadas al exgobernador de Tucumán y actual senador Juan Manzur, escaló en las últimas horas con fuertes denuncias de despidos masivos, salarios impagos y condiciones laborales irregulares. Así lo afirmó el delegado local del gremio rural UATRE, Miguel Agüero, en declaraciones a Radio Sarmiento.

"Hay trabajadores despedidos en distintos puntos de la provincia, más precisamente en esas dos empresas, y recién el viernes pasado a última hora se abonaron sueldos, pero no se pagó el aguinaldo ni las liquidaciones correspondientes", sostuvo Agüero.

Según el gremialista, unos 30 trabajadores ya fueron cesanteados y la cifra podría aumentar en los próximos días. “En Pocito, por ejemplo, unas 25 trabajadoras del vivero fueron despedidas tras finalizar sus contratos. La situación es crítica desde octubre del año pasado, cuando comenzaron las demoras salariales", agregó.

A la par de los conflictos laborales, Agüero denunció que el grupo empresario continúa adquiriendo propiedades en distintos departamentos de San Juan, lo que, según dijo, “agrava aún más la situación”. Afirmó que Manzur posee terrenos en Jáchal, Valle Fértil, Ullum, Sarmiento, Rawson y Pocito, y recientemente habría sumado campos en Zonda.

Denuncias por precarización y maltrato laboral

El gremialista también cuestionó duramente el trato hacia los trabajadores: “Nos enfrentamos a una empresa deshumanizada. Hay suspensiones de tres o cuatro días por llegar tarde 15 minutos, no se reconocen certificados médicos, y se despide gente bajo la excusa de que no cumple con el perfil”.

Además, recordó que hace pocos meses, en una planta de procesamiento de aceitunas en Ullum, 13 empleados fueron despedidos y luego reemplazados por otros, lo que denunció como parte de una "modalidad perversa". En ese marco, advirtió que la situación podría profundizarse con la implementación de la nueva Ley Bases, que, según dijo, facilitará la precarización del trabajo rural en todo el país.

Advertencia de medidas judiciales

Agüero adelantó que si no hay respuestas inmediatas, UATRE avanzará con denuncias ante la Justicia. “Si entre hoy y mañana no aparecen soluciones, tomaremos medidas y haremos denuncias penales. Esta empresa no paga sueldos en tiempo y forma, y los trabajadores rurales no pueden esperar 20 días para cobrar. No vivimos de lujo, vivimos del alimento diario que compramos con ese sueldo”, sostuvo.

El dirigente no descartó una posible denuncia por trata laboral, al considerar que los trabajadores ponen su capacidad física y profesional al servicio de una empresa que no responde ni cumple sus compromisos salariales.

Finalmente, Agüero insistió en que ya se presentó una denuncia ante la Subsecretaría de Trabajo de San Juan en marzo, pero que hasta ahora no hubo avances concretos. “No le han encontrado la vuelta al problema. Y esto no es solo en San Juan, sino que las fincas del mismo grupo en La Rioja también enfrentan conflictos similares”, concluyó.