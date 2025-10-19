Día de la Madre: la mayoría de los sanjuaninos eligió comprar con tarjeta de crédito
Según datos de Comerciantes Unidos, el 50% de las compras por el Día de la Madre en el centro de San Juan se realizó con tarjeta de crédito. Le siguieron los medios digitales y, en menor medida, el uso de efectivo o débito.
En el marco del Día de la Madre, que se celebró este domingo, los sanjuaninos salieron al centro a buscar regalos y marcaron una clara tendencia en la forma de pago: la mitad de las compras se realizó con tarjeta de crédito. Así lo informaron desde Comerciantes Unidos, quienes detallaron que el 50% de las operaciones se efectuó con crédito, el 30% a través de medios digitales y el 20% con débito o efectivo.
La preferencia por las compras con tarjeta se vinculó con las promociones bancarias y planes de cuotas sin interés, que resultaron clave para incentivar el consumo en un contexto económico ajustado.
En cuanto a los rubros más elegidos, los comerciantes señalaron que perfumería, calzado e indumentaria encabezaron las ventas, seguidos por las florerías y los electrodomésticos y celulares. El ticket promedio de gasto rondó los 50.000 pesos, según el relevamiento.
Desde Comerciantes Unidos destacaron que el movimiento en el microcentro fue intenso durante el fin de semana, y que los planes de pago resultaron determinantes para sostener el nivel de ventas.