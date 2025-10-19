En el marco del Día de la Madre, que se celebró este domingo, los sanjuaninos salieron al centro a buscar regalos y marcaron una clara tendencia en la forma de pago: la mitad de las compras se realizó con tarjeta de crédito. Así lo informaron desde Comerciantes Unidos, quienes detallaron que el 50% de las operaciones se efectuó con crédito, el 30% a través de medios digitales y el 20% con débito o efectivo.

La preferencia por las compras con tarjeta se vinculó con las promociones bancarias y planes de cuotas sin interés, que resultaron clave para incentivar el consumo en un contexto económico ajustado.

En cuanto a los rubros más elegidos, los comerciantes señalaron que perfumería, calzado e indumentaria encabezaron las ventas, seguidos por las florerías y los electrodomésticos y celulares. El ticket promedio de gasto rondó los 50.000 pesos, según el relevamiento.

Desde Comerciantes Unidos destacaron que el movimiento en el microcentro fue intenso durante el fin de semana, y que los planes de pago resultaron determinantes para sostener el nivel de ventas.