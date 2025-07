En el marco de la formalización de UPCN en la Liga de Vóley Argentina (LVA), donde emitieron un comunicado confirmando que formarán parte de la grilla de equipos que disputarán la temporada 2025/26, José “Pepe” Villa, presidente del gremial, dialogó con Canal 13 San Juan y comparó la situación dirigencial con el gobierno nacional.

“El gobierno actual es igual que el vóley: un gobierno unitario que trata de destrozar a las provincias. Es lo mismo”, sentenció. En cuanto al vóley, UPCN decidió no disputar la liga anterior, en la temporada 2024/25 por diferencias con los famosos “tour” que se realizan hacia las provincias. El enojo radica en que el gremial tiene un estadio propio para los partidos de vóley y muy pocas veces se disputaron encuentros en este lugar. Además, tuvieron que pagar ellos mismos los pasajes de avión, estadía y comidas de todo el plantel.

La excusa de algunos clubes para no venir a jugar a la provincia fue una de las frases que se adjudicó el actual gobierno, “no hay plata”. “Milei dice que no hay plata y eso es todo mentira porque el superávit que tiene supuestamente, cosa que no creo, sirve para pagar los intereses de las deudas y lo que no puede lo pasa a capital”, concluyó.