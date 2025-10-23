¿El último día de calor de octubre? Así estará el tiempo este jueves

Si bien había pronóstico de fuertes vientos, este indicador fue cambiando a lo largo de la semana. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional detalló que este jueves sería el último día de calor extremo del mes.

Así, el SMN señaló que se espera que la máxima alcance los 35 grados, mientras que la mínima prevista es de 17 grados. No hay alerta de viento, pero adelantaron que desde el viernes comenzará a bajar el termómetro.

De este modo, indicaron que, a partir de la ocurrencia de vientos del sector sur que comenzarán a correr desde el viernes, la temperatura bajará y el descenso será paulatino durante los siguientes días.