¿El último día de frío de septiembre? Así finalizará la semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que se vienen días de calor en San Juan. Sin embargo, este viernes ese no sería el panorama.

En este marco, detallaron que la máxima estará en 14 grados, mientras que la mínima será de 6 grados. A la vez, aludieron a que el cielo estará parcialmente nublado y el viento predominante será del sector sureste.

Informaron que se espera que sea el último día marcado por el frío, ya que los días venideros serán de ascenso constante de la temperatura.