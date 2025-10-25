San Juan se prepara para una notoria variación en el tiempo, según lo anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Luego de registrarse viento Zonda durante la tarde, principalmente en zonas precordilleranas y departamentos del Gran San Juan, se espera que un potente viento Sur irrumpa en la provincia.

La llegada del Sur está prevista para las últimas horas de este viernes, trayendo consigo un leve descenso térmico y la posibilidad de tormentas aisladas en ciertos puntos. Inicialmente, las ráfagas podrían rondar los 30 kilómetros por hora.

No obstante, la mayor intensidad se sentirá durante la madrugada del sábado. El SMN alerta por ráfagas de viento sur que podrían alcanzar hasta los 69 kilómetros por hora, lo que forzará un marcado descenso de la temperatura a primera hora del día.

Como resultado de este fenómeno, se anticipa que el sábado será significativamente más fresco. El viento se mantendrá firme durante la mañana con cielo parcialmente nublado, y la temperatura máxima se ubicará apenas por encima de los 23 grados. El temporal comenzaría a ceder recién en horas de la tarde, dando un respiro al vendaval.