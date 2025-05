Embajador de la Unión Europea: "San Juan va como un cohete, mejor no se puede"

El inicio de semana comenzó con buenas visitas para la provincia de San Juan. Y es que en el contexto de la visita del embajador de la Unión Europea Amador Sánchez Rico quien se reunió con el gobernador de la provincia, Marcelo Orrego alagó la tierra del sol, del vino y de la minería y dijo que "San Juan va como un cohete, mejor no se puede", haciendo alusión a como vio la ciudad en su visita.

“Me da la impresión de no haberme ido de San Juan por la bienvenida que me dieron durante mi visita. Agradezco la hospitalidad. He venido en varias ocasiones y prácticamente estoy en contacto con el Gobernador casi todas las semanas”, dijo efusivo.

Su mirada con respecto a la provincia y a la evolución de la misma fue positiva: “San Juan es un terreno privilegiado, con un excelente equipo de profesionales que tiene todo lo que Europa necesita en lo que es la transición verde, lo que es la transición digital”.

Aseguró que según lo que vio durante su vista y las reuniones con el gobernador, San Juan se encuentra preparado para el mundo. Además, confirmó que los encuentros estuvieron enfocados en los negocios con respecto al cobre.

“Hemos venido en otra ocasión, pero nunca lo habíamos hecho de una manera tan importante con tanto músculo y alrededor del sector del cobre”, dijo.

En las conversaciones tuvieron en cuenta los desafíos de los futuros negocios y es por eso que, según el embajador, la sesión de este lunes fue 360º, evaluando también los desafíos.