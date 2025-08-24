El especialista en ciberseguridad Martín Fonzo advirtió sobre el incremento de estafas virtuales y detalló las modalidades más frecuentes que utilizan los atacantes para engañar a las personas. En diálogo con Canal 13 San Juan, señaló que los métodos más comunes son los mensajes de texto engañosos, el phishing mediante correos electrónicos y las llamadas por WhatsApp con solicitudes sospechosas.

“Hoy los atacantes cibernéticos tienen la inteligencia artificial, los mensajes son perfectos”, afirmó Fonzo, y explicó que la sofisticación de estas técnicas hace que sea cada vez más difícil para el usuario común detectar el engaño.

Uno de los casos que relató fue el intento de estafa que él mismo recibió mientras vendía una bicicleta. “Me llamaron por videollamada, pero sin mostrar la cámara, y me pidieron que compartiera la pantalla de mi teléfono. Ahí me di cuenta de que querían tomar posesión del dispositivo”, contó.

El especialista subrayó que el primer objetivo de los estafadores es “buscar el eslabón más débil” y aprovechar momentos de distracción o sobrecarga de tareas para lograr que la víctima cometa un error.

Para prevenir estos delitos, Fonzo recomendó aplicar la “regla de los 9 segundos” antes de abrir un enlace o responder a un mensaje sospechoso. “En ese tiempo, hay que analizar de dónde viene el mensaje y verificar si lo que pide es real. Es clave mirar la dirección del remitente y desconfiar si presenta caracteres extraños o no corresponde a la institución que dice representar”, explicó.

También alertó sobre correos que aparentan ser de organismos oficiales como AFIP o ARCA, pero que en realidad contienen enlaces fraudulentos. “Si el correo no termina en el dominio correcto, es motivo de sospecha”, advirtió.

Fonzo insistió en que, aunque la tecnología de los ciberdelincuentes avanza, adoptar hábitos simples como verificar remitentes, no compartir pantallas y desconfiar de pedidos urgentes puede evitar que las personas sean víctimas de estos fraudes.