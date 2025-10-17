La asociación Familia Unidas por el Dolor Femicidio salió a expresar su rechazo al polémico video publicitario de un boliche en San Juan, que según la organización utiliza una temática extremadamente dolorosa para las familias de víctimas de femicidio.

En diálogo con Canal 13 San Juan, Victoria Villalon, representante de la asociación, sostuvo que “no es maldad, es ignorancia” y agregó: “Me cuesta pensar qué es lo que ellos ven y qué es lo que buscan conseguir”.

La referente remarcó que “yo creo que no dimensionan los actos y las consecuencias que trae hacer esto” y advirtió que existen muchísimas formas de publicitar algo y toman esta temática que es tan dolorosa”.

Villalon también hizo hincapié en que “no hemos recibido oficialmente ningún pedido de disculpas” y calificó la situación como lamentable, sobre todo porque son chicos jóvenes que buscan publicitar sin importar el costo”.

El mensaje de la organización fue contundente: “Deseamos que nunca más le pase a otra familia porque es un dolor inmenso que con el tiempo se profundiza. Las pérdidas son para siempre”. Además, recordaron que “muchas de las víctimas de femicidio son mujeres que primero son secuestradas y después aparecen muertas”, por lo que toda la sociedad tiene que repudiar este hecho y cualquier forma de violencia hacia las mujeres”.

Comunicado

La Asociación Civil Familias Unidas por el Dolor del Femicidio expresa su más enérgico repudio y consternación ante el video donde se secuestra en forma ficticia a una joven. Buscando promocionar una fiesta de Halloween en el boliche Quattro en San Juan. Este hecho nos llena de dolor e indignación, y nos recuerda la violencia y el terror que muchas mujeres y niñas sufren en nuestra sociedad. La Violencia de Género es una Emergencia.

Ya que lo que va del año, se han registrado 195 femicidios, dejando a 120 adolescentes, niños y niñas huérfanos. Estos números son alarmantes y demuestran que la violencia de género es una emergencia que requiere acciones inmediatas y efectivas. Repudiamos la Violencia machista y cualquier forma de violencia contra las mujeres y las niñas, y exigimos a las autoridades del boliche que tomen medidas concretas y retire este video. No podemos permitir que la violencia de género sea naturalizada o minimizada.

No a la Publicidad que Fomenta la Violencia. Repudiamos la forma en que se publicita este evento, que parece ignorar la gravedad de la situación y la violencia que sufren las mujeres y niñas. No se puede promocionar una fiesta de esta forma ignorando la lucha de las familias que han perdido a sus seres queridos debido a la violencia de género. La Asociación Civil Familias Unidas por el Dolor del Femicidio llama a la sociedad en general a unirse a este pedido repudiando esta forma de publicitar. Juntos, podemos hacer una diferencia y crear una sociedad más justo y seguro para todas las mujeres y niñas.