En medio de pancartas y remeras con la leyenda “Justicia para Carolina Sastre” y la cara de la joven víctima de siniestro vial, Natalia, su hermana, charló a corazón abierto con el móvil de Canal 13. La joven confesó que toda su familia quedó “como en pausa”, destrozados y que cada día esperan a que vuelva.

Carolina encontró la muerte en enero de este año, en un siniestro en Ruta 40, cuando el auto que conducía fue chocado por una Toyota Hilux que se cruzó de carril. Aparentemente porque hacía zigzag cuando se produjo el impacto frontal. El conductor era un productor agrícola boliviano llamado Eliazar Flores.

El siniestro dejó dos fallecidas: Carolina, y Angélica Mundocorre, la esposa del conductor de la Hilux. La joven llevaba a Mendoza a una amiga que debía abordar un avión hacia Mar del Plata por motivos laborales. Además, viajaba otra amiga con ellas.

En conversación con el móvil de Canal 13, Natalia recordó a su hermana como una persona “súper enérgica y motivada”. La joven contó que Carolina tenía muchos proyectos por delante y que le encantaba estudiar, leer, y que por eso siempre buscaba progresar, mejorarse.

"Era una persona feliz. Ella estaba feliz de vivir, siempre daba todo por su familia, por sus amigas. Éramos muy unidos. Ella se murió haciéndole un favor a su amiga”, expresó Natalia.

La joven sostuvo que Carolina tuvo una vida ejemplar en la que fue feliz. “Se recibió de dos carreras y siempre quiso crecer y evolucionar y todo eso se vio truncado por Eliazar Flores", lanzó.

La joven confesó que el día a día de ella y su familia es horrible, que en muchos casos se enojan por lo que ocurrió, pero luego vuelven a entrar en pausa. “Nosotros somos una familia que nos encontramos destrozada y que ahora nos encontramos en pausa. Estamos esperando siempre que vuelva y es lamentable que nunca va a pasar”, expresó.

Natalia expresó que, si bien no le desea a nadie el dolor por el que está pasando ella y su familia, señaló que a cualquier persona le podría pasar. "Esto pasa de un día para el otro y después estas luchando en Tribunales para que se haga Justicia por un ser querido tuyo", sostuvo.

Por otro lado, la hermana de la víctima se refirió a la otra muerte que dejó este siniestro. "Me da pena que nadie luche por la esposa de Eliazar y están todos muy concentrados para que él salga libre, pero ella también fue asesinada por su esposo, y ocurrió de una manera totalmente negligente". Incluso cerró expresando: “Yo entiendo que a él se le murió su esposa, pero fue culpa de él. Él la mató y ahora debe pagar por el homicidio de su hermana y por el homicidio de su esposa. No hay manera de no hacerse cargo de eso”