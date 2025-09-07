¿Este domingo vuelve el frío intenso a San Juan?

Arrancó la última jornada de este primer fin de semana de septiembre y el Servicio Meteorológico Nacional ya publicó su pronóstico para toda la jornada. En el mismo comunicaron que, si bien se registrará un descenso en la temperatura, no habrá registros bajo cero. De todas formas, los sanjuaninos deberán tener a mano su ropa de abrigo.

Desde el SMN reportaron en su página web oficial que durante la mañana habrá temperaturas por debajo de los 5 grados centígrados, con una sensación térmica que rebasará por muy poco los 2 grados. Con el paso de las horas la marca en el termómetro irá subiendo hasta alcanzar por la tarde los 20 °C.

Además, se espera que durante las 24 horas el cielo se encuentre parcialmente nublado, por lo que el sol no colaborará demasiado en elevar la temperatura de los sanjuaninos. Asimismo, se pronostica que por la tarde llegará viento del sector sureste, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Ya por la noche este viento soplará desde el sur, pero con una velocidad mucho menor, de apenas 22 km/h. Finalmente, estos especialistas dieron su pronóstico extendido para el resto de la semana, destacando que entre el martes y el miércoles casi se alcanzarán los 30 °C en la provincia.

Mirá la información completa: