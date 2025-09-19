Alumetal anunció el lanzamiento de la segunda edición de “Generación A”, un programa de pasantías destinado a estudiantes universitarios avanzados que buscan dar sus primeros pasos en el mundo laboral. La iniciativa ofrece pasantías pagas de seis meses de duración, con un esquema de acompañamiento y formación dentro de la compañía.

“Generación A es un programa en el cual se les brinda la posibilidad a estudiantes cercanos a recibirse de sus carreras universitarias, a tener su primera experiencia laboral dentro del marco de lo que estudian”, explicaron desde la empresa.

La propuesta está dirigida principalmente a alumnos que transiten su último año de cursado, quienes tendrán prioridad al momento de la selección. Los interesados pueden postularse a través de la sección “Trabajá con nosotros” en la página oficial de Alumetal, completando un formulario en línea.

En su primera edición, “Generación A” incorporó pasantes de Recursos Humanos, Contabilidad, Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil. Para esta nueva convocatoria, se suman las áreas de Higiene y Seguridad, y Comercio Internacional, ampliando el alcance del programa a más disciplinas.

La experiencia apunta a ofrecer un primer contrato laboral vinculado directamente con la carrera elegida. Cada estudiante seleccionado contará con un tutor asignado que lo guiará en el proceso de aprendizaje, brindándole orientación y responsabilidades específicas dentro de la empresa.

“Estamos a punto de largar lo que es la segunda edición”, señalaron desde Alumetal, destacando que la meta es continuar generando oportunidades para los jóvenes y acompañar su transición al mundo profesional.