Un control de tránsito en avenida Ignacio de la Roza, en Rivadavia, terminó convirtiéndose en un episodio viral. El video, que circuló masivamente este lunes en redes sociales, muestra a una joven intentando evadir el procedimiento policial al asegurar que era abogada. Recientemente se descubrió quién es la protagonista.

Con el correr de las horas se supo que la supuesta letrada es Luciana Caparrós de 30 años de edad. Sin embargo, todavía nadie ha confirmado que ella realmente sea abogad, lo que si se pudo averiguar es que se recibió en la Universidad Católica de Cuyo como Licenciada en Administración de Empresas.

En las imágenes se observa a Caparrós cuando, tras ser detenida a bordo de una Ford Bronco, intenta estacionar el vehículo para luego retirarse caminando. Uno de los efectivos la frena con una advertencia: “Usted dice que es abogada y parece que no conoce nada de leyes”.

A pedido de la joven, su acompañante registró todo con el celular, lo que terminó potenciando la viralización al mencionar la frase: “Guadalupe filmame” .El video acumuló miles de reproducciones en pocas horas y puso a Caparrós en el centro de la polémica, alimentando debates sobre la actitud de la mujer frente al accionar policial.