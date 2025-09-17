¿Harto de que te llamen para ofrecerte servicios?: mirá cómo frenarlo

Las llamadas publicitarias se han vuelto un verdadero dolor de cabeza para los sanjuaninos. A veces ocurre hasta más de una vez al día donde un número desconocido llama para ofrecer la contratación de algún servicio. Por este motivo se creó la herramienta “No Llame”, que busca evitar estas situación tan tediosas que ocurren día a día.

Desde la Dirección de Defensa al Consumidor dieron información acerca de esta novedad. Aclararon que la inscripción es gratuita, tiene alcance en todo el país y permite bloquear llamadas, ofertas y mensajes en teléfonos fijos y celulares.

El Registro Nacional “No Llame” es una herramienta pensada para quienes buscan proteger su privacidad y evitar llamadas publicitarias no deseadas. A través de este sistema, los usuarios pueden inscribir sus números de teléfono y así impedir contactos relacionados con la venta, oferta o promoción de bienes y servicios.

Cabe destacar que este registro es administrado por la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales de la Agencia de Acceso a la Información Pública, y tiene alcance en todo el país. Una vez realizada la inscripción, las empresas disponen de hasta 30 días para dejar de llamar al titular de la línea.

Por otro lado se detalló que la cobertura incluye todas las modalidades de telefonía: fija, móvil, VoIP, radiomensajes y mensajería instantánea como SMS o WhatsApp. Sin embargo, este sistema no se puede aplicar a los correos electrónicos.

“A esto se suma una ley provincial, por lo que actualmente contamos con dos marcos legales en vigencia. Estamos implementando un sistema con código QR: al escanearlo, el usuario será dirigido directamente al enlace donde podrá realizar su denuncia, detallando el número desde el cual recibió la llamada. En caso de incumplimiento, la Dirección de Defensa al Consumidor es la autoridad de aplicación en la provincia", expresó la directora Fabiana Carrizo.

Para las personas que estén interesadas en realizar la inscripción, pueden clickear este link o escanear el siguiente código QR: