¿Has visto a "Marrona"?: ofrecen $1 millón a la persona que la encuentre

Desde hace semanas que viene circulando en las redes sociales la fotografía de una perrita que desapareció en San Juan. El dueño del animal pide ayuda para poder reencontrarse con su mascota y para ello ofrece una recompensa de $1 millón.

Gonzalo es el dueño de “Marrona”, a quien vio por última vez el lunes 1 de septiembre. El hombre contó a Diario 13 que el animal se perdió cuando estaba en la casa de un amigo en el barrio “Vistas del Este” en Santa Lucía, ya que él estaba completando una mudanza.

“Estaba haciendo la mudanza, la había dejado en la casa de un conocido a 3 de mis perritos y ella ya no estaba. Desde ese entonces la estoy buscando como loco pero hasta el momento no ha aparecido. La he buscado todos los días por un montón de lado, he pegado hasta afiches por todos lados y no aparece”, contó.

Por otro lado Gonzalo reveló que debido a la recompensa millonaria que puso, ha recibido llamados con información falsa. "Me habló mucha gente por perros parecidos y gente que me ha dado pistas falsas diciéndome "Transferime y te digo donde está", les pido una foto y me dejan de contestar", relató.

De esta forma, cualquier persona que quiera colaborar con la búsqueda de “Marrona”, puede llamar al 2644599090.