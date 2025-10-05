El dermatólogo Gonzalo Campos brindó una serie de importantes recomendaciones sobre el cuidado de la piel en una en el programa "Jorge por la Mañana" de Canal 13. El especialista hizo hincapié en la vulnerabilidad de la piel infantil y detalló las mejores prácticas de hidratación y fotoprotección para todas las edades.

Campos fue enfático al señalar que los niños menores de 5 años no deben ser expuestos al sol. Explicó que la razón principal radica en las características de su piel, cuya inmunología aún no está completamente desarrollada para hacer frente a las radiaciones ultravioletas (UV) tipo A y B.

El dermatólogo diferenció los efectos de estos dos tipos de radiaciones: las UV-A están más relacionadas con los aspectos oncológicos de la piel, mientras que las UV-B se vinculan principalmente con el envejecimiento prematuro. Por lo tanto, proteger a los más pequeños es crucial para su salud a corto y largo plazo.

Para el cuidado general de la piel, especialmente durante el verano, el doctor Campos destacó la importancia de elegir productos adecuados. Aconsejó la implementación de cremas, geles o emulsiones ligeras cuya textura sea fácil de absorber.

Estos productos deben contener componentes clave como la ceramida, luclomotona y antioxidantes, que ayudan a mantener la barrera cutánea en buen estado.

Quienes realicen deporte o cualquier actividad al aire libre deben adecuar sus cuidados. El especialista subrayó que es esencial mantener una correcta hidratación, fotoprotección y buena humectación.

En este contexto, la clave está en una atención personalizada: evaluar el fototipo de piel del paciente es fundamental para que el médico especialista pueda prescribir un producto específico que garantice que la piel se mantenga en buenas condiciones y responda adecuadamente a la exposición ambiental.

Además de los productos tópicos, Campos recordó que la hidratación interna, ingiriendo agua, es tan importante como la hidratación de la piel a través de productos.

A pesar de la necesidad de protección, el dermatólogo hizo una recomendación para el aprovechamiento seguro del sol:

"La recomendación es tomar entre 20 a 30 minutos de sol todos los días, siempre con protector solar", afirmó Campos.

No obstante, fue claro en que se debe evitar la exposición solar intensa. La franja horaria desde las 10:30 de la mañana hasta las 17:00 horas no sería aconsejable para la exposición directa. Asimismo, fue categórico al desaconsejar el uso de camas solares.

Finalmente, el profesional de la salud concluyó que la elección del factor de protector solar debe ser específica, ya que su acción debe elegirse dependiendo del fototipo de piel de cada individuo.