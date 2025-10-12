El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sábado por la noche San Juan se mantendrá con cielo despejado, aunque se prevén ráfagas intensas del sector sureste, que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h. La temperatura actual ronda los 20°C, con una mínima registrada de 13°C y una máxima que llegó a los 28°C.

De acuerdo con el pronóstico, el auge de las ráfagas seguirá hasta las 00 horas, aunque desde los primeros minutos del domingo bajará drásticamente su intensidad.

ES así como aludieron desde, el organismos buenas condiciones continuarán durante toda la jornada del domingo. El cielo se mantendrá despejado desde la madrugada hasta la noche, con temperaturas que oscilarán entre los 7°C y los 25°C. El viento soplará con menor intensidad que en la jornada anterior, con ráfagas de hasta 12 km/h y variaciones en la dirección, predominando del sur y del este.

Según el pronóstico extendido, las altas temperaturas regresarán a partir del lunes y se mantendrán hasta el miércoles, con máximas que podrían alcanzar los 33°C. Sin embargo, el jueves ingresaría un nuevo frente frío que provocará un descenso en las marcas térmicas, tendencia que se extendería también durante el viernes.