El médico veterinario y efectivo de la División Canes de la Policía de San Juan, Carlos Bustos, dialogó con Canal 13 sobre diferentes aspectos del cuidado responsable de los animales. Entre ellos, la adaptación de ciertas razas al clima sanjuanino, la necesidad de espacios adecuados para el bienestar de las mascotas y la importancia de generar conciencia en la sociedad.

Consultado sobre qué razas se adaptan mejor a la provincia, Bustos fue claro: “Creo que es más fácil decir las que se dificultan. Por ejemplo, el San Bernardo o el Siberiano. Son razas genéticamente adaptadas al frío y acá, con un verano tan prolongado, sufren mucho el calor”, explicó.

En ese sentido, remarcó que la elección de una mascota debe ser un acto responsable. En este punto remarcó que “Hay gente que tiene un San Bernardo encerrado en una habitación con aire acondicionado. Y volvemos a lo mismo: no hay perros malos, sino entornos inadecuados. El hábitat que le damos no es el apropiado, y eso genera ansiedad y nerviosismo en los animales”.

La falta de caniles

“Me parece que hay una falta de compromiso", comentó sobre la falta de espacios para los animales. Además sumó "Muchas veces se deja al perro en la puerta de la casa, se le da un resto de comida y listo. Eso no es rescatar, es como tapar el sol con un dedo”. Por ello advirtió que no puede recaer toda la responsabilidad en asociaciones proteccionistas.

Actualmente, Bustos integra la División Canes de la Policía de San Juan, ubicada en Rivadavia, donde cumple un rol clave en la salud de los animales de la fuerza.

“Me encontré con un grupo humano excelente y comprometido las 24 horas. Los chicos se fijan en todo: si el perro renguea, si está lastimado. Yo les doy herramientas para que puedan dar primeros auxilios hasta que yo llegue”, contó.