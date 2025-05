"Hoy se cierra un ciclo de mi vida": la emotiva despedida de una docente sanjuanina que se jubiló el Día del Trabajador

El pasado 30 de abril marcó un antes y un después en la vida de Nancy González, una docente sanjuanina que decidió compartir públicamente un momento tan esperado como conmovedor: su jubilación. No fue un día cualquiera, ya que la noticia la encontró justo durante el acto escolar en vísperas del 1º de mayo, Día del Trabajador.

Desde su cuenta personal en redes sociales, Nancy publicó un extenso mensaje en el que relató, con una mezcla de emoción y nostalgia, lo que sintió al enterarse oficialmente de que su retiro había sido aprobado por ANSES. “Hoy, 30 de abril de 2025, fue un día especial. Me arreglé muy temprano pensando: ‘Este será mi último acto’. Con el solcito de la mañana disfruté de las palabras alusivas por el Día de la Constitución y el Día del Trabajador”, comenzó escribiendo.

En su publicación, la docente destacó el simbolismo del evento en el que participó esa mañana, con actividades lúdicas y reflexivas junto a sus estudiantes y colegas. “Un desfile de ‘modelos’ celebrando con adivinanzas las actividades que realizan los diferentes actores de la sociedad”, describió.

Pero el momento clave llegó más tarde, cuando, en medio de la rutina diaria, Nancy ingresó como lo hacía habitualmente a la página de ANSES y se topó con la noticia esperada durante tanto tiempo: su jubilación ya estaba confirmada.

“Saltaron lágrimas de mis ojos. Solo dije: ‘Chicas…’, y las compañeras que me rodeaban adivinaron, dijeron: ‘¡Te salió!’. Se acercaron, nos abrazamos emocionadas”, relató. “Fue una descarga de recuerdos que se agolpaban en mi mente. No dejaba de llorar, salí a la galería, miraba la escuela, recibía saludos… estaba aturdida. Mi tan esperada jubilación estaba ahí, entre mis manos prácticamente”.

A pesar de la alegría, el día estuvo marcado por una fuerte carga emocional. “Decía siempre: ‘Cuando llegue, voy a saltar de alegría’, y me he pasado el día llorando y con una sensación de badén eterno. ¿Contenta? ¡Sí, por supuesto! Aunque no he dejado de pensar que la mayor parte de mi vida laboral fue en la querida Benjamín Lenoir de Ullum”, escribió.

Nancy no solo agradeció a sus colegas y seres queridos por los saludos y mensajes de afecto, sino que también hizo una mención especial a la institución en la que dejó su huella durante tantos años: “Si esta amada institución fuese una persona la estaría abrazando fuerte, sin soltarla. Aunque pensándolo mejor, la abrazo sí, con mi corazón”.

Y concluyó con palabras que resumen una vida de vocación, entrega y amor por la docencia: “Agradezco a Dios haber trabajado en sus aulas, mirar las caritas de los pequeños con los que compartí la labor docente, haber pasado buenos y no tan buenos momentos reforzando vínculos. Se me llena la cabeza de palabras, pero las sintetizo en una: grande, abarcadora, contenedora… ¡GRACIAS!”.