El investigador Silvio Pastore, de la Universidad Nacional de San Juan, cuestionó los discursos que vinculan directamente a la industria minera con el agotamiento del recurso hídrico. Según afirmó, esa creencia es incorrecta y se basa en suposiciones que no se ajustan a la evidencia.

"Es increíble que se siga sosteniendo esa creencia errónea", expresó el especialista, al tiempo que subrayó que la minería moderna cuenta con tecnología, recursos y planificación suficiente para minimizar su impacto en el uso del agua. "La actividad minera se va a desarrollar aunque no tengan agua", sentenció.

Uno de los ejemplos que citó es el proyecto Vicuña, una iniciativa que analiza la posibilidad de traer agua desde el océano Pacífico, del lado chileno, para abastecer procesos mineros en territorio sanjuanino. “La minería tiene la capacidad, la visión y la intención de no impactar a las comunidades donde se desarrolla. Así que ellos lo van a solucionar”, remarcó.

Pastore también explicó que actualmente no existen minas activas en la cuenca del río San Juan, y que por lo tanto, los problemas actuales de agua no pueden atribuirse directamente a la actividad minera. Desde su perspectiva, es necesario ampliar el enfoque y no reducir la problemática ambiental solo a una industria. “Esto tiene que ver con la actividad humana en general, con lo que llamamos huella hídrica y huella de carbono”, dijo. En ese sentido, llamó a reflexionar sobre la cantidad de recursos que se consumen en otras producciones tradicionales.

Lejos de promover una postura anti-productiva, Pastore aclaró que el objetivo no es dejar de producir, sino hacerlo de manera más eficiente. “Eso es lo que tengo que disminuir, no es que tengo que dejar de producir. Es muy claro el enfoque”, concluyó.