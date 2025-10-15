“La Ruta del Emprendedor”: el podcast sanjuanino que inspira con historias de trabajo

El consumo de podcast en Argentina crece a pasos agigantados, y San Juan no es la excepción. Este formato, que combina la inmediatez de la radio con la flexibilidad del contenido digital, se ha convertido en una herramienta poderosa para comunicar, educar y entretener. En la provincia, uno de los proyectos que más resuena entre los oyentes es La Ruta del Emprendedor, un podcast creado por Bernardo Sánchez, comunicador social, y Facundo Cereceda, contador y apasionado por el mundo del emprendedurismo.

Ambos impulsan un espacio que busca dar voz a quienes construyen sus sueños desde cero, con historias reales de trabajo, esfuerzo y creatividad. “Hace poco se publicó un estudio que indicaba que uno de cada cinco argentinos consume podcast”, explicó Sánchez en diálogo con Canal 13 San Juan. “Por definición, es un contenido sonoro on demand. Es decir, uno puede ingresar a Spotify, YouTube u otras plataformas y escucharlo cuando quiera. No depende de un horario fijo, como un programa de televisión o de radio”.

El fenómeno del podcasting se ha expandido gracias a su accesibilidad y versatilidad. Según Sánchez, parte del éxito radica en que “no se necesita un gran estudio ni un equipo multitudinario para producirlos. Con algunos insumos al alcance de la mano, cualquiera puede animarse a generar contenido de calidad”.

Además, destacó que La Ruta del Emprendedor incorporó recientemente el formato audiovisual, sumando así otra dimensión a su propuesta. “Algunos lo llaman video podcast, y eso permite una nueva riqueza: ver a los entrevistados, escuchar sus expresiones, y luego reutilizar fragmentos para redes sociales como Instagram o TikTok”, señaló.

Sin embargo, aclara que la esencia sigue siendo la misma: “En Spotify tenemos la versión de video, pero quien quiera puede escucharlo solo en formato sonoro, sin ningún inconveniente. Esa es la magia del podcast: se adapta a cada oyente, podés escucharlo en el colectivo, en el auto o mientras trabajás”.

Por su parte, Facundo Cereceda, co-creador del podcast, explicó que el proyecto nació desde una inquietud compartida: mostrar el camino de los emprendedores sanjuaninos, muchas veces invisibilizados frente a los contenidos que llegan desde Buenos Aires o el exterior. “Desde nuestros trabajos particulares —Bernie como comunicador, yo como contador— veíamos la necesidad de motivar a los emprendedores locales. Muchos pensaban que estaban lejos de alcanzar sus metas o que les faltaban recursos, pero no es así. Hay muchos chicos a los que les va muy bien, y queríamos darles visibilidad para que otros vean que se puede”, contó.

El nombre La Ruta del Emprendedor no es casual: “Queríamos mostrar el camino, desde los primeros pasos hasta el presente de cada emprendedor. La mayoría empezó desde abajo, a pulmón, y eso queríamos reflejar. Además, entrevistamos a personas que nunca habían tenido la oportunidad de contar su historia públicamente. Nos gusta que se sientan parte de algo”, agregó Cereceda.

Ambos coinciden en que el proyecto ha generado una comunidad creciente. “Nos pasa que después de los episodios nos escriben para recomendarnos a otros emprendedores o simplemente para agradecer. Estuvimos un evento el viernes pasado y un chico se acercó con una lista de personas que quería que entrevistáramos”, relató Facundo.

Aunque no perciben ingresos directos por el podcast, aseguran que la experiencia es gratificante. “No ganamos plata con esto. Si bien algunas empresas nos apoyan con publicidad o gastos, todo es ad honorem. Lo hacemos porque nos gusta y porque creemos que vale la pena”, comentó.

Sánchez complementó esa idea desde su perspectiva de comunicador: “En San Juan hay talento, creatividad y proyectos que merecen ser contados. Muchas veces creemos que lo bueno solo sale de Buenos Aires, pero desde acá también se puede generar contenido de calidad”.

Para los creadores de La Ruta del Emprendedor, el podcast es más que un formato: es una herramienta de transformación. “Son historias comunes, de tu vecino, de alguien que conocés. Historias que te muestran que todos pueden intentarlo. Y además, sirven para cualquiera que quiera emprender en su rubro, desde un negocio hasta un canal de comunicación. El conocimiento nunca está de más”, reflexionó Facundo.

Finalmente, invitan a todos los sanjuaninos a sumarse: “Nos pueden encontrar en Instagram y TikTok, donde subimos fragmentos de cada episodio. Y si quieren escucharnos completos, estamos en Spotify y YouTube como La Ruta del Emprendedor ”.