El incremento de amenazas de bomba protagonizadas por adolescentes en escuelas y espacios públicos abrió un debate sobre qué impulsa a los jóvenes a cometer estos actos disruptivos. Para la licenciada en psicología Silvana Bellotti, más allá de una simple “broma”, estas conductas son llamados de atención que evidencian malestar emocional y la dificultad para canalizarlo de manera saludable.

“Como sociedad tenemos que sentarnos a ver qué está pasando. Son llamados de atención y se puede trabajar en la prevención. Detrás de la broma puede haber situaciones de acoso, baja autoestima o la necesidad de sentirse visto”, explicó la especialista, remarcando que la adolescencia es una etapa marcada por la impulsividad y la inmadurez neurológica, ya que la corteza prefrontal, la zona que ayuda a anticipar consecuencias, termina de madurar recién a los 25 años.

Según Bellotti, el trasfondo puede ir desde un simple escape a una evaluación escolar hasta problemas de bullying, aislamiento o invisibilidad emocional. En muchos casos, los adolescentes buscan notoriedad o un modo de expresar silenciosamente su sufrimiento. “Hay chicos que me dicen en el consultorio: ‘Tengo ganas de quemar la escuela’. Son impulsos que si no se contienen, pueden transformarse en actos”, advirtió.

La psicóloga subrayó la importancia de la familia y la escuela como ámbitos de prevención. “No basta con preguntar qué hacen, hay que preguntar cómo se sienten. Si los adultos escuchamos, los chicos no van a necesitar hacer una amenaza para expresar enojo o dolor. También hay que poner límites y prestar atención a signos como bajo rendimiento, aislamiento o cambios bruscos de conducta”, sostuvo.

El fenómeno también se ve atravesado por el impacto de las redes sociales y los juegos violentos, que, según Bellotti, distorsionan la percepción de las consecuencias. Muchos adolescentes creen que lo que ocurre en el mundo virtual “no es real” y trasladan esa lógica a sus actos cotidianos.

En paralelo, la Justicia avanza con sanciones económicas para desalentar estas conductas. Sin embargo, la psicóloga advierte que las multas no alcanzan si no se aborda la raíz emocional. “Un operativo cuesta millones, pero ¿cuánto vale un adolescente sufriente? No podemos ponerle precio. Es un llamado de atención enorme: tenemos que ocuparnos en casa, en la escuela y como comunidad”.