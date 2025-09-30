¿Llega o no la lluvia? Así seguirá el tiempo este martes en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes 30 de septiembre se espera en San Juan un marcado descenso de la temperatura respecto de la jornada del lunes.

Según el organismo, durante la tarde ingresará viento proveniente del sector sur, lo que provocará un ambiente más fresco. Además, se prevé la posibilidad de precipitaciones hacia la tarde-noche, condición que se mantendría durante la madrugada y la mañana del miércoles.

Las lluvias serían de carácter leve y estarían acompañadas por un cielo mayormente nublado. Recién a partir del jueves se espera una mejora en las condiciones: el viento rotará nuevamente y la temperatura comenzará a subir, con máximas previstas entre los 30 °C y 32 °C hacia el final de la semana.