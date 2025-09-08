¿Llegó adelantada la primavera a San Juan? Mirá cómo seguirá el tiempo

De acuerdo con lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la semana en San Juan estará marcada por jornadas soleadas y con presencia de viento del sector sureste.

Para este lunes, se espera una máxima de 21° con ráfagas de viento del surestes que podrían alcanzar los 40 km/h. El martes, el ascenso térmico será notorio, ya que la temperatura trepará hasta los 28°, en un día de cielo mayormente despejado.

El miércoles continuará la tendencia ascendente con una máxima prevista de 30°. Sin embargo, el SMN advirtió por la llegada de viento sur con ráfagas intensas que podrían superar los 71 km/h.

Finalmente, el jueves se prevé un leve descenso de la temperatura, con una máxima en torno a los 24°, producto del ingreso de aire más fresco.