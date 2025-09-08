¿Llegó adelantada la primavera a San Juan? Mirá cómo seguirá el tiempo
Te contamos cómo será el tiempo en la segunda semana de septiembre. Mirá cuándo llega el viento fuerte.
De acuerdo con lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la semana en San Juan estará marcada por jornadas soleadas y con presencia de viento del sector sureste.
Para este lunes, se espera una máxima de 21° con ráfagas de viento del surestes que podrían alcanzar los 40 km/h. El martes, el ascenso térmico será notorio, ya que la temperatura trepará hasta los 28°, en un día de cielo mayormente despejado.
El miércoles continuará la tendencia ascendente con una máxima prevista de 30°. Sin embargo, el SMN advirtió por la llegada de viento sur con ráfagas intensas que podrían superar los 71 km/h.
Finalmente, el jueves se prevé un leve descenso de la temperatura, con una máxima en torno a los 24°, producto del ingreso de aire más fresco.