¿Llegó el verano con el Zonda? Este martes, la máxima tocará los 25 °C

El verano llegó adelantado, o al menos eso parece, en San Juan. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, para este martes se prevé una temperatura máxima de 25 °C.

Si bien el viento no será fuerte durante la mañana, se esperan ráfagas moderadas del sector sureste en diferentes zonas de la provincia. Hacia la tarde, el viento sur ganará intensidad, con ráfagas que podrían superar los 40 km/h.

Esta situación continuará hasta el miércoles, jornada en la que las ráfagas serán más intensas y persistirán durante toda la madrugada. Luego, el viento rotará hacia el sureste durante la siesta, aunque el sur seguirá predominando.

El cambio provocará un leve descenso de la temperatura: para mañana, miércoles, la máxima será de 19 °C. El jueves se espera una nueva baja, aunque a partir del sábado el termómetro volverá a subir.