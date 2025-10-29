Con la voz quebrada por la indignación y el dolor, Alejandra Esquivel, madre de Jairo Malla, volvió a hablar públicamente tras conocerse que el Tribunal de Impugnación decidió apartar a la jueza Flavia Allende del caso que investiga la muerte de su hijo. La resolución judicial calificó la actuación de la magistrada como “arbitraria y carente de sustento legal”, anulando su decisión de rechazar un juicio abreviado.

Para Alejandra, el fallo fue un nuevo golpe. “Vamos a luchar con nuestros abogados hasta las últimas consecuencias. No puede quedar una persona libre después de semejante brutalidad”, expresó en diálogo con Canal 13 San Juan, visiblemente afectada.

La madre recordó con crudeza los detalles del hecho ocurrido en febrero de 2024, cuando Jairo, de 23 años, perdió la vida tras ser embestido por una camioneta Amarok conducida por Vanesa Carrascosa Font, quien iba a más de 100 km/h y con alcohol en sangre.

“Mi hijo tenía la pasada, iba en su moto, y esta mujer lo impactó de lleno. Lo arrastró entre 54 y 56 metros con la moto y todo, no le dejó ni un hueso sano ni una gota de sangre en el cuerpo. Eso no es un accidente, es una brutalidad”, dijo con firmeza.

Alejandra defendió la postura de la jueza Allende, quien había rechazado el juicio abreviado acordado entre la defensa y la fiscalía, considerando que no era justo otorgar una pena condicional en un hecho de tal magnitud.

“La doctora Allende entendió cómo fue el siniestro. No fue algo simple ni común. Fue una irresponsabilidad tremenda. Ella entendió eso, pero los otros jueces no. Se rigen por la ley, que está bien, pero si la ley dice que es de tres a seis años, ¿por qué condenar con el mínimo?”, cuestionó.

Con un tono de reclamo, la madre del joven pidió cambios urgentes en la legislación para que los responsables de hechos viales graves no eviten la cárcel.

“Seguimos dejando homicidas libres en la calle. Les retienen el carnet, pero no van presos. Si vuelven a manejar y matan a otra persona, recién ahí los encarcelan. No puede ser así”, sostuvo.

La mujer también habló del dolor cotidiano que atraviesa su familia desde la muerte de Jairo.

“El día a día es muy duro. Uno se levanta y dice ‘hay que seguir’. Jairo era mi primogénito, pero tengo dos hijos más, Matías y Leo, por los que vivo y lucho. Esa herida no cierra nunca. No es la ley de la vida que una madre entierre a su hijo”, expresó con lágrimas en los ojos.

Pese a la adversidad, Alejandra asegura que no pierde la fe:

“Creo en un Dios grande y poderoso. Confío en que se va a hacer justicia. Si no es aquí, será ante Él. Pero nosotros vamos a agotar todas las instancias”, afirmó.

Antes de finalizar, agradeció el acompañamiento de los medios y de quienes apoyan a las familias que buscan justicia en casos similares:

“Ustedes son el cuarto poder. Gracias por darnos este espacio y por estar con nosotros, con Jairo y con todos los chicos que murieron en siniestros que aún siguen impunes”.