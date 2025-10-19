Durante la jornada del domingo, tres sismos superiores a los 3 grados sacudieron el suelo sanjuanino. Si bien no fueron todos perceptibles, uno de ellos sí lo fue.

De este modo, informaron desde el Instituto de Prevención Sísmica que a las 16:22 un movimiento telúrico movió el suelo sanjuanino. El mismo fue de 3,4 grados de magnitud. A su vez, indicaron que la profundidad fue de 80 kilómetros.

El temblor tuvo epicentro a 29 kilómetros de la Capital de San Juan y 54 kilómetros de Caucete.

¿Lo sentiste? El Día de la Madre estuvo movidito

Cabe mencionar que hubo otros dos sismos este domingo, marcado por el Día de la Madre. El primero de la jornada fue a las 11:44 y registró 3,5 grados de magnitud. En tanto, el segundo fue a las 11:51 y fue de 3,3 grados de magnitud.

