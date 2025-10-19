¿Lo sentiste? El Día de la Madre estuvo movidito

Durante la jornada del domingo, tres sismos superiores a los 3 grados sacudieron el suelo sanjuanino. Si bien no fueron todos perceptibles, uno de ellos sí lo fue.

De este modo, informaron desde el Instituto de Prevención Sísmica que a las 16:22 un movimiento telúrico movió el suelo sanjuanino. El mismo fue de 3,4 grados de magnitud. A su vez, indicaron que la profundidad fue de 80 kilómetros.

El temblor tuvo epicentro a 29 kilómetros de la Capital de San Juan y 54 kilómetros de Caucete.

Cabe mencionar que hubo otros dos sismos este domingo, marcado por el Día de la Madre. El primero de la jornada fue a las 11:44 y registró 3,5 grados de magnitud. En tanto, el segundo fue a las 11:51 y fue de 3,3 grados de magnitud.