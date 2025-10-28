¿Lo sentiste? Este martes comenzó movido en San Juan

Desde el Instituto Nacional de Prevención Sísmica informaron que, durante la jornada del jueves 28 de octubre, un movimiento telúrico tuvo epicentro en San Juan.

De esta manera indicaron que el sismo se produjo a las 2:52 de la madrugada y tuvo una magnitud de 3,7 grados. A la vez, añadieron que su epicentro se ubicó a 92 km al oeste de Iglesia. En tanto, su profundidad fue de 112 kilómetros.

Cabe mencionar que, cerca de las 6 de la mañana, un sismo de 4,7 grados de magnitud tuvo epicentro en La Rioja y pudo haber sido percibido levemente por vecinos de San Juan debido a la cercanía e intensidad.