¿Lo sentiste? Un sismo superficial tuvo epicentro en San Juan

Si bien todos los días y casi a todas horas hay movimientos sísmicos en San Juan, hay casos que sorprenden a los sanjuaninos. Y esto sucede cuando están dormidos y el movimiento los toma desprevenidos. Algo similar ocurrió este viernes en la madrugada, cuando un sismo cortó la calma del descanso.

De acuerdo con lo que dio a conocer el Instituto de Prevención Sísmica Nacional, a las 3:58 de la madrugada un movimiento telúrico se hizo sentir en la provincia. El mismo tuvo epicentro concreto a 9 km al NO de Marayes.

Lo que asustó a algunos es que el temblor tuvo una magnitud de 3 grados y su profundidad fue de 10 kilómetros; es decir, fue un movimiento superficial.