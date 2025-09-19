Si bien todos los días y casi a todas horas hay movimientos sísmicos en San Juan, hay casos que sorprenden a los sanjuaninos. Y esto sucede cuando están dormidos y el movimiento los toma desprevenidos. Algo similar ocurrió este viernes en la madrugada, cuando un sismo cortó la calma del descanso.

¿Lo sentiste? Un sismo superficial tuvo epicentro en San Juan

De acuerdo con lo que dio a conocer el Instituto de Prevención Sísmica Nacional, a las 3:58 de la madrugada un movimiento telúrico se hizo sentir en la provincia. El mismo tuvo epicentro concreto a 9 km al NO de Marayes.

Lo que asustó a algunos es que el temblor tuvo una magnitud de 3 grados y su profundidad fue de 10 kilómetros; es decir, fue un movimiento superficial.