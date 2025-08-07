En el programa "Mira Quién Habla", el abogado previsional Juan Pablo Mattar (M.P. 3604) arrojó luz sobre un tema de gran interés para el sector educativo: la jubilación de los docentes investigadores y sus diferencias con los docentes universitarios y no universitarios. A menudo se confunden, pero como explicó Mattar, cada grupo tiene un régimen jubilatorio específico.

Regímenes legales y porcentajes jubilatorios

La principal diferencia, según el abogado, reside en el porcentaje de cobro al jubilarse. Mientras que los docentes universitarios (regulados por la Ley 26.508) y no universitarios (bajo la Ley 24.016) acceden a una jubilación equivalente al 82% móvil, los docentes investigadores (amparados por la Ley 22.929) tienen un beneficio superior, cobrando el 85% móvil.

La Ley 22.929, que rige para científicos e investigadores, incluye a aquellos docentes universitarios que se dedican a tareas de investigación. Este punto es clave para entender por qué se los considera bajo un régimen distinto.

Años de aporte y periodos mínimos

Otra distinción importante se encuentra en los años de aporte requeridos:

Docentes no universitarios: 25 años de aporte y 10 años frente a alumnos. Si no cumplen con este último requisito, se les exige un total de 30 años de aporte.

Docentes universitarios: 25 años de aporte.

Docentes investigadores: 30 años de aporte, de los cuales 15 deben ser bajo el régimen de docentes investigadores.

Respecto a los periodos mínimos en el cargo con el que se jubilan, también hay variaciones: los docentes no universitarios necesitan 24 meses; los universitarios, 60 meses (5 años); mientras que los docentes investigadores requieren solo 24 meses.

Edad jubilatoria

Finalmente, la edad para jubilarse también difiere entre los distintos regímenes:

Docentes no universitarios: 57 años para mujeres y 60 años para hombres.

Docentes universitarios: 60 años para mujeres y 65 para hombres.

Docentes investigadores: 60 años para mujeres y 65 para hombres.

Un detalle crucial para el cálculo del haber jubilatorio

Mattar finalizó la entrevista con una recomendación fundamental: es esencial que el trabajador, al solicitar el cese, pida el certificado de último sueldo. Esto garantiza que ANSES realice el cálculo del haber jubilatorio con el sueldo actualizado al momento del cese, evitando errores que puedan perjudicar al beneficiario. Esta precaución aplica para todos los regímenes mencionados: Ley 22.929, Ley 26.508 y Ley 24.016.