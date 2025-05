A raíz de las consultas realizadas por televidentes de Canal 13, surgió una inquietante advertencia sobre la creciente costumbre de llevar perros a hacer trekking por los cerros. Si bien la práctica se vuelve cada vez más común, especialistas advierten que muchos dueños no toman las precauciones necesarias, lo que puede provocar heridas en las patas y hasta cuadros de deshidratación o golpe de calor en los animales.

El veterinario Aldo “Pirata” Olivares explicó que no es lo mismo pasear a una mascota por la calle que exponerla a senderos pedregosos, ásperos y con altas temperaturas. Detalló que las patas de los perros tienen una base callosa que se desarrolla con el tiempo y el ejercicio, por lo que no deben enfrentarse a superficies tan exigentes si no están previamente acostumbrados. Además, indicó que hay que evaluar el estado físico del animal, su musculatura y su capacidad de respirar sin esfuerzo antes de iniciar actividades intensas.

Olivares hizo énfasis en la hidratación: “Los perros necesitan jadear para bajar su temperatura corporal. Si no están bien hidratados, no pueden regular su calor y corren riesgo de sufrir golpes de calor, que pueden ser letales”. También recomendó evitar horarios de mucho calor y realizar una preparación progresiva antes de exponer a los animales a la montaña.