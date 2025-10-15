¿Los sanjuaninos saben cómo reaccionar ante un fuerte sismo?

La semana de la comunidad educativa sanjuanina arrancó con una jornada de simulacro de fuerte sismo. En cada uno de las escuelas, colegios y demás edificios educativos se realizó esta acción, con la que el Gobierno de la Provincia busca concientizar sobre esta clase de situaciones, además de conocer la realidad de la población en general acerca de cómo actuar frente a un temblor de grandes magnitudes.

24 horas después, el móvil de Canal 13 recorrió la Peatonal para consultarles a los sanjuaninos sobre sus conocimientos en caso de un fuerte sismo.

Emiliano manifestó que estaba al tanto que cada familia debe tener en su casa un botiquín, y que en un sismo las personas deben de alejarse de zonas de vidrios,

Ángel, hijo de Emiliano, contó que vivió intensamente el simulacro de terremoto en su colegio. “Nos hicieron salir del curso y bajar las escaleras con cuidado, para después salir por la parte trasera. Nos pusieron contra la pared por si las calles se llegaban a caer”.

Emiliano contó que no tienen punto de encuentro en caso de sismo de grandes dimensiones, pero que saben que tienen que salir afuera de la casa y acercarse a los muros más firmes, "donde hay columnas y vigas". "Sabemos que hay que meterse bajo la mesa", acotó. De todos modos, reconoció que un punto de encuentro familiar es algo a pensar a futuro.

Camilia y Carla, dos jóvenes sanjuaninas, contaron sus dispares conocimientos sobre cómo actuar en sismos. La primera de ella contó que por ser profesora le tocó participar del simulacro que la comunidad educativa sanjuanina del lunes 13 de octubre. "Nos han dado todas las instrucciones, nos hicieron simulacros más pequeños en todas las escuelas, previo al gran simulacro, que tenemos que tener un botiquín, que tenemos que contar hasta 60, ponernos debajo de los bancos, salir con las manos en la cabeza y siempre mantener la calma"

Además, Camila reconoció que un punto de encuentro en caso de un fuerte sismo, es una decisión a implementar. Así como también confesó: "Yo tengo pánico a los terremotos, así que soy la primera que huye".