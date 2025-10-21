¿Los sanjuaninos saben cómo votar con la boleta única?

El domingo 26 de octubre, el país votará estrenando la Boleta Única Papel (BUP). En esta elección legislativa, San Juan elegirá diputados nacionales, con tres bancas a renovar. Ante el bautismo de este nuevo sistema, el móvil de Canal 13 salió a consultar a los votantes sanjuaninos si saben cómo deben votar con la BUP.

A seis días de la elección, Canal 13 recorrió la Peatonal, donde conversó con un joven hombre que comentó que le gusta más el anterior sistema, pero que de todos modos está al tanto de cómo votar. “El sistema anterior, el que veníamos trayendo, a ese estaba acostumbrado. Este nuevo sistema me da la sensación de que no es muy limpio”, opinó.

La joven que lo acompañaba confesó que el BUP es nuevo para ella. "Si tiene que ser así que sea", expresó dando idea de que acepta el sistema que eligieron las autoridades. .

"Yo me he enterado recién ahora que tenemos que votar el domingo", reveló un joven que estaba sentado en un banco en Plaza 25. A pesar de recién estar anoticiándose, el muchacho opinó que la Boleta Única le parece mejor sistema de votación. "Me contaron un poco y la verdad es que me parece mejor porque antes a las boletas las podían esconder o tirar y ahora con esto en teoría no va a pasar, es difícil que pase. Por eso me parece que será mejor y más sencillo"

El joven reconoció que sus amigos se interiorizan más sobre política, y que él se ha quedado atrás. "Yo prácticamente nada, y creo que deben de estar más enterados", señaló.

Un vendedor ambulante que trabajaba por Plaza 25 contó que todavía no le habían explicado cómo debía de votar, pero que está confiado que en los días previos le explicarán cómo debe emitir su voto. "Pienso que en la mesa me van a decir las chicas o los muchachos que me toque", indicó. A la hora de inclinarse por el BUP o el sistema anterior, opinó que a pesar de no conocerlo, "está bueno que se pruebe algo nuevo, sobre todo para los jóvenes"

Un joven padre que estaba con su hijo, contó que con el BUP se le hará menos complicado ir a emitir el sufragio. "Yo veo que es una buena iniciativa. Empezar hacerlo así para reemplazar lo anterior es mejor, porque en la actualidad son muchos votos y te tenían que buscar en la lista. Ahora será más fácil, por lo que creo que será mejor", cerró.

Entre otras consultas, el joven y su pareja contaron qué momento elegirán para ir a expresarse en las urnas. Mientras que el joven hombre contó que deberá votar antes de las 10.30 porque después debe de trabajar, ella contó que no tendrá apuro ese domingo, puesto que, al ser docente, ese día tiene libre.

El joven papá reveló que ya decidió a quién votará. "Yo decido en función de lo que nos puede dar a futuro algo mejor. No voy mucho por los candidatos impuestos por los familiares, prefiero elegir lo que yo apuesto", sostuvo.

Mira la nota completa: