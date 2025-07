"Manos Solidarias": un grupo de iglesianos que cocina esperanza en cada plato

En Iglesia, un grupo de voluntarios decidió organizarse para combatir el hambre desde la acción concreta. Se hacen llamar Manos Solidarias, y con apenas recursos, pero con mucha voluntad, preparan cenas calientes para los vecinos más necesitados del departamento.

Alberto Cuevas y Claudio Montaño son dos de los impulsores del proyecto. “Somos un grupo de jóvenes y no tan jóvenes que arrancamos con esta iniciativa en una charla entre amigos. Queríamos ayudar de alguna manera y así surgió la idea de preparar un plato caliente para la cena”, contó Claudio a Canal 13.

“Esto es completamente antipolítico. Nadie está acá buscando rédito. Somos amigos que queremos colaborar y también hacer una caricia al alma. Hay lugares donde uno no sabía cómo estaba la situación hasta que va y lo ve con sus propios ojos”, expresó Alberto.

A través de rifas, donaciones de vecinos y ayuda de algunos comercios locales, el grupo logró conseguir alimentos y utensilios básicos. Empezaron cocinando en tachos prestados y utilizando garrafas comunitarias, con el objetivo de preparar unas 100 viandas por jornada.

“Al principio pensábamos comprar un quemador, pero nos dimos cuenta de que no hacía falta porque la comida se entrega rápido. Entonces, destinamos esa plata a comprar más mercadería”, explicaron.

Aunque su intención inicial era cocinar cinco veces por semana, las limitaciones económicas los llevaron a hacerlo solo dos veces por semana. En cada jornada, eligen un distrito distinto de Iglesia: ya pasaron por El Llano y Villa Iglesia, y planean continuar por Rodeo, Angualasto, y Los Coloraditos.

“Rodeo es grande, así que probablemente dividamos el operativo en dos zonas: el casco céntrico y los barrios más alejados. Pero todo depende de las donaciones que logremos reunir”, aclararon.

Para saber cuántas porciones preparar, cuentan con la ayuda de referentes en cada distrito. “Hacemos un pequeño relevamiento interno, identificamos a las familias que más lo necesitan y, en algunos casos, cuando viven lejos, les llevamos la comida directamente a sus casas”, detalló Claudio.

La elección de preparar cenas y no almuerzos no es casual. “Creemos que la cena es una comida que muchas veces se deja de lado para poder almorzar al día siguiente. Hay padres que no cenan para que sus hijos coman. Nosotros queremos que al menos una vez, se vayan a dormir con el estómago lleno y un poco más de paz”, afirmaron.

Consultados sobre si recibieron colaboración del municipio, fueron claros: “No tuvimos ningún acercamiento, ni lo buscamos ni nos buscaron. No queremos incomodar a ningún político, pero si quieren ayudar como personas, son bienvenidos. Eso sí, siempre desde lo humano, no desde lo partidario”, aclaró Alberto.