Martín habló del nuevo CDI en Caucete; "El cuidado de nuestros chicos es fundamental"

El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, encabezó este lunes la inauguración de un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en el barrio Pie de Palo, Caucete, que brindará atención y contención a más de 50 niños de la zona.

El espacio busca acompañar a las familias que necesitan un lugar seguro para dejar a sus hijos mientras trabajan, con un enfoque especial en la estimulación temprana y el desarrollo integral de los más pequeños.

“Este centro de desarrollo infantil es muy importante, especialmente para la estimulación temprana de los chicos. Los padres que no tienen dónde dejarlos porque deben ir a trabajar pueden hacerlo aquí con absoluta tranquilidad, ya que hay un equipo preparado para atenderlos”, expresó Martín al móvil de Canal 13.

El vicegobernador destacó el compromiso del Gobierno provincial de llevar estas iniciativas a todos los departamentos. Por ello señaló “Estamos llegando con este tipo de obras, que son tan importantes para toda la comunidad". "El cuidado de nuestros chicos es fundamental, no solo en edad escolar, sino también previo a que vayan al jardín o a la escuela. Por eso estos centros de desarrollo son esenciales, especialmente en los lugares más humildes”, sumó.

El nuevo CDI trabajará en doble turno, al igual que otros centros similares en la provincia, ofreciendo un servicio que busca igualar oportunidades para los niños y brindar tranquilidad a los padres que deben cumplir con sus obligaciones laborales.