"Mi hijo no cometió ningún delito", el descargo de la madre del acusado de robar un caballo

En la jornada del martes se conoció la noticia del robo de un caballo en el departamento Sarmiento. Si bien hubo un gran revuelo, la familia del acusado como ladrón, dio su descargo en las redes sociales.

En un extenso texto, Vanina Morales, madre del joven acusado de robar un caballo, señaló: “Por medio de este comunicado quiero aclarar públicamente una situación que ha sido malinterpretada y difundida de manera errónea”. Seguidamente, relató: “El finde semana, mi hijo fue al santuario de San Expedito a cumplir una promesa personal con dos caballos de su propiedad, hecho que puede comprobarse mediante la documentación correspondiente, ya presentada ante las autoridades judiciales”.

Para la familia, fue injusto y lamentable la acusación policial que luego se dio a conocer en los medios de comunicación sobre el robo de animales. En ese sentido, añadió que “las afirmaciones carecen totalmente de fundamento y han generado un grave daño a su nombre, su reputación y a su familia”. Asimismo, remarco “mi hijo no cometió ningún delito; solo cumplió una promesa, con fe, respeto y los papeles en regla”.

Para reforzar sus dichos, la mujer publico los papeles donde consta de la compra de los animales, como así también la marca de fuego gestionada, ratificando la propiedad de los mismos.