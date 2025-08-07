Con el objetivo de brindar herramientas concretas para la inserción laboral de jóvenes sanjuaninos, la Fundación Eco San Juan llevará adelante este viernes una feria laboral bajo el nombre “Mi primera chamba”, una iniciativa pensada para acercar a los jóvenes al mundo del trabajo, enseñarles a armar un currículum y prepararlos para entrevistas laborales.

El evento se desarrollará en el Centro Cultural Contegrand (CCC), ubicado en la Ciudad de San Juan, y estará dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años. La actividad se extenderá de 17 a 20 horas y ofrecerá una serie de talleres formativos, a cargo de instituciones y empresas comprometidas con el desarrollo profesional juvenil.

“Esta feria laboral, que hemos llamado Mi primera chamba —inspirados en una expresión muy común entre los jóvenes— busca darles herramientas básicas para ingresar al mundo laboral”, explicó Tania Fernández, presidenta de la Fundación Eco San Juan. “Queremos que sepan cómo armar un CV, afrontar una entrevista y comprender qué buscan hoy las empresas”, agregó.

La actividad contará con la participación de la Unión Industrial de San Juan, la Cámara Minera, la Bolsa de Comercio, la consultora Altavia, la consultora Zeta y otros organismos, que ofrecerán sus conocimientos a través de charlas y talleres prácticos.

“Estaba pensada para 100 jóvenes, pero ampliamos las inscripciones por la gran convocatoria que tuvimos. Estamos muy contentos con la respuesta”, señaló Fernández. Además, destacó que la idea es repetir esta feria todos los años.

El espacio también está abierto a empresas que deseen sumarse con propuestas concretas como pasantías, vacantes laborales o becas. “Invitamos a más organizaciones a formar parte de esta red que busca darle una oportunidad real a los jóvenes”, dijo la referente de la Fundación.

Para más información, consultas o inscripciones, los interesados pueden comunicarse al 2645109954, escribir al correo ecorazonsj@gmail.com o visitar el Instagram de la fundación: @funecosj.

“Nos motiva ver que muchos jóvenes quieren capacitarse y tener herramientas para crecer. Desde Eco San Juan seguiremos apostando por iniciativas que solidaricen corazones y construyan futuro”, cerró Tania Fernández.