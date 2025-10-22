Hay historias que conmueven por su fuerza, por su luz y por la capacidad de inspirar esperanza incluso en los momentos más duros. Una de ellas es la de Benjamín Arce, un pequeño guerrero de 9 de Julio que, con apenas unos años de vida, enfrentó una enfermedad que pondría a prueba su valentía y la de toda su familia.

Hace unos meses, Benjamín fue diagnosticado con cáncer, y desde entonces comenzó un camino lleno de desafíos, tratamientos y días difíciles. Pero nunca perdió su sonrisa. Con la compañía incondicional de su mamá, Romina Quiroga, y el apoyo de su comunidad, “Benja”fue encontrando fuerza en cada gesto de amor que lo rodeaba.

Este lunes, llegó el momento que todos esperaban. “Mi última quimio”, escribió el niño en sus redes sociales, acompañando el mensaje con un video que rápidamente se volvió viral. En las imágenes se lo ve dejando el Hospital Rawson entre abrazos, aplausos, globos y lágrimas de emoción.

Benjamín salió del hospital luciendo una remera con su rostro en el frente y una frase poderosa en la espalda: “Dios te dice, yo te digo: eres fuerte, valiente, victorioso, campeón. No eres un cobarde, eres un triunfador.”

Apenas cruzó la puerta, lo primero que hizo fue fundirse en un abrazo con su mamá, un gesto que resumió meses de lucha, esperanza y amor incondicional.

Las voluntarias de Fundamé, la fundación que acompaña a niños en tratamiento oncológico, lo esperaban con una capa simbólica para coronar su victoria. “Ahora sos un superhéroe más de esta historia”, le dijeron entre sonrisas y lágrimas.

Ya en su barrio, los vecinos lo recibieron con carteles, bocinazos y una caravana que celebró su fortaleza. No faltaron los colores azul y oro: Benjamín es fanático de Boca Juniors, y su comunidad quiso rendirle homenaje también por ese amor futbolero que lo acompaña desde siempre.

Lo que empezó como una batalla contra la enfermedad hoy se transforma en una historia de esperanza. Benjamín no solo venció al cáncer, sino que logró unir a todo un pueblo con su ejemplo. Su sonrisa sigue siendo el recordatorio de que la fe, el amor y la valentía pueden más que cualquier diagnóstico.