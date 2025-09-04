Por gestión del Gobierno de San Juan, la Nación declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en la provincia, según la Resolución N.º 1306/2025 del Ministerio de Economía de la Nación. La medida rige desde el 1 de abril de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026 y busca asistir a los productores afectados por fenómenos climáticos adversos.

La declaración alcanza a explotaciones de vid, membrillo, alfalfa, almendros, duraznos, granada, nogal, manzana, pera, cereza, ciruela, olivo, pistacho, tomate, melón, sandía, cebolla y hortalizas en general, en los departamentos de Angaco, 9 de Julio, Caucete, Chimbas, Sarmiento, Santa Lucía, Pocito, Rivadavia, Rawson, San Martín, Zonda, Iglesia, 25 de Mayo, Albardón, Ullum y Jáchal.

El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan recordó que los productores que requieran información o asesoramiento pueden dirigirse a la Dirección de Contingencias Climáticas en 4º piso, Núcleo 5, Centro Cívico.

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 26.509, los afectados podrán acceder a distintos beneficios financieros, crediticios e impositivos, entre los que se destacan:

Prórroga y refinanciación de obligaciones bancarias.

Créditos con tasas bonificadas para sostener las explotaciones.

Suspensión de juicios y ejecuciones fiscales.

Posibilidad de exenciones o prórrogas impositivas.

Para acceder a estos beneficios, los productores deberán presentar el certificado de emergencia agropecuaria emitido por la autoridad provincial, que será remitido a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios.