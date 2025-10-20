Una falla masiva en Amazon Web Services (AWS), la plataforma de computación en la nube de Amazon que brinda infraestructura a millones de sitios web y aplicaciones, provocó este viernes una caída global que afectó a diversas plataformas y servicios financieros. Entre las apps impactadas se encuentran Snapchat, Duolingo, Zoom, Roblox y también la billetera virtual Naranja X, además de bancos internacionales como Lloyds y Halifax.

La interrupción, que se originó en la región Este 1 de Estados Unidos, comenzó a reportarse alrededor de las 06:56 UTC (03:56 hora argentina). Según la empresa de monitoreo Downdetector, se registraron más de cuatro millones de reportes de fallas en todo el mundo durante la mañana, más del doble del promedio habitual en un día laboral completo.

En un comunicado oficial, AWS informó que ya se están observando “signos significativos de recuperación” y que “la mayoría de las solicitudes deberían estar siendo procesadas correctamente”, aunque reconoció que algunas aplicaciones continúan experimentando demoras o interrupciones parciales.

La magnitud del problema refleja la enorme dependencia global de los servicios de Amazon Web Services, que soporta la infraestructura de miles de aplicaciones cotidianas, desde plataformas de entretenimiento y comunicación hasta bancos y sistemas de pago.

Si bien AWS no detalló las causas del incidente, especialistas en tecnología señalaron que este tipo de fallas puede tener efectos en cadena, afectando tanto a empresas internacionales como a servicios locales que dependen de su nube, como es el caso de Naranja X en Argentina.