¡No te distraigas! Los nuevos carteles electrónicos de la Circunvalación ya se pueden ver

Como parte de la modernización que se viene aplicando en la avenida de Circunvalación, hay un elemento que le aporta tecnología y ya se puede ver. Se trata de los nuevos carteles que comenzaron a ser instalados.

El gobierno provincial se viene haciendo cargo de la ruta nacional más transitada que tiene la provincia. Con reparaciones en la calzada, pero también en la periferia y la reparación de carteles, la administración sanjuanina viene dándole un toque de modernización.

En distintos tramos se pueden observar los carteles electrónicos que ahora tendrán indicaciones y junto a ellos el indicador de velocidad máxima. Estos dispositivos se encuentran colocados en ambos lados de la avenida, es decir, tanto en el anillo interno como externo.

En total se instalarán 16 pórticos metálicos con cartelería LED de última generación, distribuidos en ocho zonas estratégicas. Para la próxima semana se prevé que esté completada la colocación de ocho carteles, lo que representa la mitad de la obra.

Cabe señalar que aún no permanecen encendidos, pero se descuenta que eso pueda suceder pronto, pues están recientemente colocados.

Cabe señalar que en la motosierra que lleva aplicando el gobierno de Javier Milei en el país, ocasionó que Nación le traspasara a San Juan el mantenimiento de la Circunvalación y desde entonces, el gobierno sanjuanino empezó a aplicar no sólo el mantenimiento, sino la transformación.

Cabe señalar que también se apuntó a la autosustentabilidad energética a través de paneles solares y las estructuras ya comenzaron a ser colocadas. Se espera que pronto los paneles empiecen a instalarse, algo que le dará otro toque más de modernización a la avenida, como los carteles que ya están siendo colocados.