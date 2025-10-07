En el segundo aniversario del ataque perpetrado por el grupo terrorista Hamás contra Israel, el 7 de octubre de 2023, la Sociedad Israelita de Beneficencia de San Juan cerró sus puertas en señal de duelo y reflexión. Su presidente, Iaron Goransky, habló con Canal 13 sobre la fecha y el escenario actual en Medio Oriente, donde las negociaciones generan expectativas de un posible cese de hostilidades.

“Hoy la institución está cerrada en recuerdo al ataque terrorista de Hamás. Lo que ocurrió se ha hablado mucho, pero ahora la novedad es que esperamos que en los próximos días haya un desenlace positivo: la liberación de los rehenes, el inicio del fin del conflicto en Medio Oriente y también un alivio para los civiles de Gaza, que sufren desde hace muchísimo tiempo”, señaló Goransky.

“No sé si se va a lograr, pero nunca se estuvo tan cerca de un acuerdo de paz", aludió. "Hoy hay conversaciones en Egipto y en Doha, Qatar. Los ministros de Relaciones Exteriores de países árabes dicen que están trabajando fuerte; no son completamente optimistas, pero reconocen que nunca se estuvo más cerca de un entendimiento”, afirmó.

Goransky destacó que estas conversaciones podrían abrir una etapa distinta para la región, aunque insistió en que el camino será largo y dependerá del compromiso de las partes involucradas.

A dos años del ataque de Hamás, la situación de los rehenes sigue siendo un tema de profunda preocupación.

“Originalmente eran 21 los secuestrados argentinos. Se lograron liberar 13 —dos de ellos por acción del ejército israelí—. Entre los otros ocho, hay cinco cadáveres cuya devolución se reclama y tres personas que aún se cree que están con vida. En total, Hamás mantiene a 48 personas secuestradas; se estima que 20 están vivas, entre ellas los tres argentinos”, explicó Goransky.

El dirigente insistió en que la liberación de los rehenes y la restitución de los cuerpos son condiciones fundamentales para avanzar hacia un verdadero acuerdo.

Consultado sobre la viabilidad de una convivencia pacífica entre Israel y un eventual Estado palestino, Goransky expresó su esperanza en el futuro:

“Soy optimista por naturaleza. Cuando hay progreso y desarrollo, cuando desaparece la guerra, se puede construir la paz. Israel hizo la paz con Egipto, y mantiene relaciones diplomáticas hasta hoy. Con Jordania pasó algo similar. Incluso en Siria, que fue un enemigo acérrimo, se están dando los primeros contactos”.

“La paz es posible cuando se terminan los conflictos y se abandona el odio. Es fundamental que los ministerios de Educación, especialmente del lado palestino, enseñen a las nuevas generaciones una cultura distinta, no basada en el odio, y que Israel fomente la cooperación y deje de avanzar con asentamientos en territorios en disputa”, agregó.