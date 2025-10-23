San Juan se prepara para un cambio climático significativo hacia fines de octubre, cuando un doble frente frío con aire polar impactará en la región. Según el meteorólogo Pedro Mazza, se trata de dos irrupciones de aire polar que generarán un marcado descenso de las temperaturas y condiciones de viento intenso.

El primer frente frío provocará mínimas muy bajas entre el sábado y el domingo, mientras que el segundo frente ingresará a comienzos de la semana próxima, con un efecto de paso que seguirá influyendo en el clima de la provincia y la región de Cuyo.

Previo a la entrada del aire polar, para el viernes se esperan chaparrones, atribuidos a un frente frío potente y activo que ingresará desde el Pacífico. Este fenómeno traerá lluvias, tormentas ocasionales y viento que inicialmente soplará desde el Oeste (Zonda) para luego rotar al Sur, generando un descenso notable de temperatura.

Para el lunes, las temperaturas reflejarán la influencia del aire polar: la mínima será de 7°C y la máxima de 17 °C. Además, se registrará viento intenso del Sureste con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, afectando la sensación térmica y la movilidad en la provincia.